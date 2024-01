Blinken promete a Zelensky que EUA manterá seu apoio à Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu o apoio contínuo do seu país à Ucrânia nesta terça-feira (16), durante uma reunião com o presidente ucraniano Volodimir Zelensky, apesar de uma disputa no Congresso dos EUA sobre o financiamento para o país europeu.

"Estamos determinados a manter o nosso apoio à Ucrânia e trabalhamos em estreita colaboração com o Congresso para garantir isso. Sei que os nossos colegas europeus farão o mesmo", assegurou Blinken a Zelensky na reunião durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça.

O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, participou do encontro e disse a Zelensky que Washington e os seus aliados estão determinados a "garantir que a Rússia fracasse e a Ucrânia vença".