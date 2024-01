Em 2023, UE registra maior número de entradas de migrantes irregulares desde 2016

O número de entradas irregulares na União Europeia no ano passado aumentou 17%, em comparação com 2022, registrando o nível mais alto desde 2016, anunciou nesta terça-feira (16) a agência europeia de fronteiras, Frontex.

De acordo com a agência, sediada em Varsóvia, houve um "aumento significativo no número de entradas irregulares nas fronteiras em 2023, o mais alto desde 2016", totalizando 380.000, das quais 41% ocorreram através do Mediterrâneo central.

Os dados anuais confirmam "uma tendência de aumento constante nos últimos três anos", indicou a agência em comunicado.