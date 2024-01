EUA 'decepcionado' com decisão de Nauru de romper laços com Taiwan

Com uma população de cerca de 12.500 pessoas, Nauru é o último país do Pacífico a virar as costas à sua longa relação com esta ilha autônoma e democrática.

A China considera Taiwan parte de seu território e insiste em sua intenção de recuperar seu controle, à força, se necessário.

dw/mlm/cjc/dbh/jc/tt

© Agence France-Presse