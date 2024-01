França registra menor número de nascimentos desde 1946

Cerca de 678.000 bebês nasceram na França em 2023, uma redução de 6,6% em relação ao ano anterior e o índice mais baixo desde 1946, quando o país passava por uma reconstrução pós-Segunda Guerra Mundial, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (16).

Os dados do Instituto Nacional de Estatística Insee mostram uma "forte queda" na taxa de fertilidade da segunda maior economia da União Europeia (UE), com uma média de 1,68 crianças por mulher, em comparação com a média de 1,79 em 2022.

Em 2021, a França foi o país mais fértil da UE, com uma média de 1,84 crianças por mulher, conforme a última comparação disponível do Eurostat, a agência de estatísticas europeia.