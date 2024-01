Huthis lançam novo ataque com míssil contra cargueiro no Mar Vermelho

Segundo um comunicado dos huthis, o navio "Zografia" se dirigia a Israel quando foi atacado em frente à costa do Iêmen, depois que "sua tripulação rejeitou as ligações (...) e as reiteradas mensagens de advertência das forças navais" dos rebeldes.

A agência britânica de segurança marítima, UKMTO, havia reportado sobre um "incidente" a noroeste do porto iemenita de Saleef, sem dar detalhes.

A Ambrey informou, ainda, que o graneleiro se dirigia ao Canal de Suez e que este barco e outros da mesma frota estiveram fazendo escalas em Israel desde 7 de outubro, dia do ataque do movimento islamista palestino Hamas, que deu origem ao conflito com Israel.

Os huthis garantem agir em solidariedade com os palestinos da Faixa de Gaza, um território governado pelo Hamas, devastado pelo conflito entre Israel e o movimento islamista há mais de três meses.

Os ataques no Mar Vermelho, por onde passam 12% do comércio mundial, levaram os Estados Unidos e o Reino Unido a atacar, na sexta e no sábado, posições dos rebeldes, que responderam na segunda-feira, disparando um míssil contra um cargueiro americano, sem causar danos ou feridos.

- Risco de "escalada" -

Uma fonte do Ministério da Marinha grego informou que o navio atacado nesta terça, o "Zografia", navegava com 24 tripulantes a bordo, entre eles nenhum marinheiro grego, e que o incidente ocorreu cerca de 120 km a noroeste do Iêmen.