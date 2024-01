Iraque denuncia 'agressão' após ataque com mísseis iranianos em seu território

O Irã garantiu, pelo contrário, que a operação foi "precisa e específica" e que tinha como alvo os quartéis-generais dos "criminosos (...), com o uso de armas de precisão".

Entre os quatro civis mortos, segundo as autoridades de Erbil, estão o magnata do setor imobiliário Peshraw Dizayee, sua esposa e outros membros de sua família, que morreram na sua casa.

A agência iraniana Irna indicou que a ação é uma retaliação pelos recentes ataques atribuídos a Israel e que a Guarda Revolucionária "continuará até que a última gota de sangue dos mártires seja vingada".

Em 2 de janeiro, um bombardeio em Beirute matou o número dois do Hamas, Saleh Al-Aruri, e outros seis líderes do movimento. Poucos dias depois, Wissam Tawil, um alto oficial militar libanês do Hezbollah, também morreu em outro ataque no Líbano.

Em dezembro, o Irã acusou Israel de eliminar na Síria o general de Brigada Razi Mousavi, um alto comandante da Força Quds, a unidade de elite e responsável pelas operações da Guarda Revolucionária no exterior.

O Curdistão iraquiano nega qualquer relação com Israel e, nesta terça-feira, várias centenas de pessoas se manifestaram em Erbil com bandeiras da região autônoma para rejeitar os ataques com mísseis.