Israel diz que 'fase intensiva' de sua ofensiva em Gaza chega ao fim

Na segunda-feira (15), em um subúrbio de Tel Aviv, uma mulher morreu, e 13 pessoas ficaram feridas após serem atropeladas por um veículo, relatou a polícia, que prendeu dois suspeitos palestinos.

O conflito também acentua as tensões regionais entre Israel e seus aliados, de um lado, e o Irã e seu "eixo de resistência", de outro, composto por grupos armados como o Hamas, os rebeldes huthis do Iêmen e o movimento libanês Hezbollah.

À noite, Israel anunciou ataques aéreos contra "posições" do Hezbollah na cidade libanesa de Marun ar Ras, perto da fronteira norte, onde as trocas de disparos são regulares.

Na costa do Iêmen, um navio cargueiro dos Estados Unidos foi atingido na segunda-feira por um míssil disparado pelos huthis.

Na manhã desta terça-feira, a agência britânica de segurança marítima (UKMTO, na sigla em inglês) reportou um novo "incidente" no Mar Vermelho, embora sem dar detalhes.

No fim de semana passado, Estados Unidos e Reino Unido bombardearam posições huthis no Iêmen em resposta aos ataques do grupo a navios no Mar Vermelho em "solidariedade" com os palestinos em Gaza.