Israel mantém bombardeio no sul de Gaza, apesar do anúncio do fim da fase 'intensiva' dos combates

"A morte seria preferível a esta vida de sofrimento e humilhação", lamentou Abdul Karim Muhamad, um palestino de trinta anos que se refugiou em Rafah, perto da fronteira egípcia, com os seus três filhos. "Queremos voltar para casa, para o norte", disse ele, embora saiba que sua casa foi destruída.

A guerra agrava as tensões no Oriente Médio entre Israel e os seus aliados, liderados pelos Estados Unidos, contra o chamado "eixo de resistência", liderado pelo Irã, que reúne movimentos armados como o Hamas, o Hezbollah no Líbano e os rebeldes huthis no Iêmen.

Nesta terça-feira, a Guarda Revolucionária iraniana, o Exército ideológico do Irã, anunciou ter disparado mísseis balísticos contra a Síria e também perto de Erbil, no Curdistão iraquiano.

O objetivo era, segundo a agência oficial iraniana Irna, destruir um suposto centro de espionagem israelense, cuja existência foi negada por um alto responsável iraquiano.

O governo do Iraque, aliado do Irã mas também parceiro dos Estados Unidos, condenou uma "agressão" à sua soberania e convocou o seu embaixador em Teerã para consultas.

Outra área de tensão é o Mar Vermelho, onde um navio graneleiro grego foi atingido por um míssil, anunciou nesta terça-feira a Ambrey, empresa privada especializada em riscos marítimos.