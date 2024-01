México descarta sequestro de oito colombianas; sete serão deportadas

Uma reportagem da emissora Imagen indicou que as mulheres colombianas foram contratadas como "acompanhantes de homens" para comparecer à festa, mas uma delas denunciou que foram detidas e agredidas.

Segundo a imprensa, as mulheres foram levadas por traficantes de pessoas, que roubaram seus passaportes e exigiram que pagassem cerca de 7 mil dólares (34,3 mil reais na cotação atual) para recuperá-los.

As mulheres foram encontradas no último sábado pelas autoridades de Tabasco em um motel rodoviário e afirmaram que "por vontade própria permaneceram no local da festa até o dia de sua localização", explicou Rodríguez Bucio.

Acrescentou que um áudio que uma delas enviou a um parente na Colômbia, e que foi veiculado pela imprensa mexicana que noticiou o caso, foi gravado quando ela estava "sob efeito de álcool e sentimental".

Ela "ficou inclusive surpresa ao saber que estavam sendo procuradas pelas autoridades mexicanas", acrescentou a autoridade.

Rodríguez Bucio explicou que sete das mulheres estão a cargo do Instituto Nacional de Migrações (INM), que já iniciou o processo de "retorno assistido" à Colômbia "por falsificarem a sua declaração de entrada no México como turistas e realizarem atividades remuneradas".