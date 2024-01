Milei responde Maduro chamando-o de 'socialista empobrecedor'

"Venho defender as ideias de liberdade em um fórum que está contaminado pela agenda socialista", declarou à Infobae, antes de viajar.

"Não espero que se retifique, mas sim que chegue esta mensagem de que está equivocado (...) É um erro na história da América Latina, Milei, um erro fatal na história da Argentina", afirmou Maduro na segunda-feira em Caracas, ante à Assembleia Nacional.

Durante a campanha eleitoral que o levou ao poder, Milei utilizou várias vezes a Venezuela como exemplo contrário ao que propunha para a Argentina.

"Não fazemos pactos com os comunistas, não promoveria relações com os comunistas, nem com Cuba, nem com a Venezuela, nem com a Coreia do Norte, nem com a Nicarágua, nem com a China", antecipou.

Nem Maduro nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participaram da posse de Milei em dezembro. A Argentina ainda não um nomeou um novo embaixador em Caracas.

Quando Milei venceu o peronista Sergio Massa na eleição presidencial de 19 de novembro, Maduro considerou que a "extrema direita neonazista venceu na Argentina" e advertiu: "não vamos nos calar".