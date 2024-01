Primárias republicanas nos Estados Unidos, uma corrida por etapas

- Janeiro e fevereiro -

Depois de Iowa na noite de segunda-feira, Donald Trump e seus adversários republicanos, incluindo sua ex-embaixadora na ONU, Nikki Haley, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, seguem para New Hampshire, um estado que faz fronteira com o Canadá e que realiza suas primárias em 23 de janeiro.

O processo continuará em fevereiro em outros estados, como Michigan e Carolina do Sul.

Ao mesmo tempo, no dia 8 de fevereiro, a Suprema Corte dos EUA ouvirá os argumentos de um recurso interposto pelo ex-presidente contra uma decisão judicial do Colorado que o impede de participar das primárias republicanas neste estado do oeste do país.

A Suprema Corte do Colorado retirou Trump das cédulas, citando uma emenda que proíbe qualquer pessoa de ocupar cargos públicos, se tiver participado de "insurreição ou rebelião" após se comprometer a apoiar e a defender a Constituição. Ou seja, declara-o inelegível por suas ações durante o assalto ao Capitólio por parte de seus apoiadores em 6 de janeiro de 2021.

Devido ao efeito suspensivo do recurso, porém, seu nome aparecerá nas cédulas do Colorado e em outros lugares, até que a Suprema Corte se pronuncie.