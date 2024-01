Principais pontos da vitória de Trump em Iowa

Neste estado fronteiriço com o Canadá, que votará em 23 de janeiro, o "status" de favorito de Donald Trump está em dúvida, e Nikki Haley, considerada uma alternativa mais moderada, está logo atrás dele, apenas 14 pontos atrás, segundo sondagens compiladas pelo site RealClearPolitics.

- Duelo Biden-Trump? -

O presidente em final de mandato, Joe Biden, conta com o apoio oficial de seu partido e, salvo surpresas de última hora, será designado em agosto como candidato democrata. E isso apesar das críticas à idade do líder octogenário.

Biden já antecipa um novo duelo com Donald Trump, como em 2020.

Na segunda-feira, disse que a vitória de seu antecessor em Iowa fez dele o "claro favorito" dos republicanos.

Para sua campanha à reeleição, Joe Biden conta com mais de US$ 117 milhões (R$ 572,1 milhões na cotação atual), um valor importante em um país onde as vitórias políticas estão bastante relacionadas com o dinheiro investido.