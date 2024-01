Putin é um 'predador', diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, advertiu nesta terça-feira (16), no Fórum de Davos, que o líder russo, Vladimir Putin, é um "predador" que continuará com a invasão de seu país, e voltou a pedir aos seus parceiros mais recursos aéreos.

Zelensky participa do grande encontro anual do mundo político e financeiro que acontece nos Alpes Suíços, onde recebeu, nesta terça, palavras de apoio de representantes da União Europeia e dos Estados Unidos.

"Depois de 2014", ano em que começou o conflito no leste da Ucrânia com os separatistas pró-Rússia e em que Moscou anexou a península da Crimeia, "houve tentativas de congelar a guerra no Donbass", no leste do país, disse Zelensky, referindo-se às negociações de Minsk entre Rússia, Ucrânia, França e Alemanha.