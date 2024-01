Putin: Estado ucraniano sofrerá 'golpe irreparável' se conflito continuar

O presidente russo, Vladimir Putin, garantiu nesta terça-feira (16) que suas tropas têm "a iniciativa" no conflito com a Ucrânia e que, se este se prolongar, "a condição de Estado" da ex-república soviética poderá sofrer "um golpe irreparável".

"Não só a contraofensiva [ucraniana] fracassou, como a iniciativa está inteiramente nas mãos das Forças Armadas russas. Se isso continuar, a condição de Estado da Ucrânia poderá sofrer um golpe irreparável, um golpe grave", declarou Putin, em uma reunião transmitida pela televisão.

As linhas do "front" no leste e no sul da Ucrânia avançaram pouco em mais de um ano neste conflito iniciado em fevereiro de 2022.