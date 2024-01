Shell deixará de transportar seus petroleiros pelo Mar Vermelho

Devido a ameaças dos rebeldes huthis do Iêmen ao transporte no Mar Vermelho, a empresa petrolífera Shell não permitirá que seus navios-petroloeiros transitem na região até segunda ordem, informou nesta terça-feira (16) o The Wall Street Journal (WSJ).

Segundo o jornal, a decisão do grupo, tomada na semana passada, visou a segurança de suas tripulações e o perigo de um vazamento de petróleo na região, em caso de ataques.

Questionado pela AFP, um porta-voz se recusou a comentar.