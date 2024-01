Transporte de gás natural liquefeito 'será afetado' pela tensão no Mar Vermelho, indica Catar

O transporte de gás natural liquefeito "será afetado" pela escalada da tensão no Mar Vermelho, alertou nesta terça-feira (16) o primeiro-ministro do Catar, um dos maiores produtores do mundo.

"O gás natural liquefeito (...), assim como todas as outras mercadorias, será afetado" pela "perigosa escalada" no Mar Vermelho, na região costeira do Iêmen, declarou Mohammed ben Abdulrahman Al Thani em um evento no Fórum Econômico Mundial em Davos, nos Alpes suíços.

Nas últimas semanas, os rebeldes huthis do Iêmen intensificaram os ataques a navios mercantes no Mar Vermelho que, segundo eles, estão vinculados a interesses israelenses.