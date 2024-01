Trump retorna à Justiça em NY em meio à disputa pelas primárias

Como de costume, o republicano transformou cada acusação e cada comparecimento ao tribunal em um palanque político, multiplicando insultos e acusações contra promotores e juízes, os quais acusa de uma "caça às bruxas" para impedi-lo de vencer em novembro.

"Eles não vêm atrás de mim, vêm contra vocês (...). Estou simplesmente no meio do caminho", escreveu em letras maiúsculas em suas redes sociais.

Em plena campanha para as primárias, este julgamento pode voltar a levantar a questão do comportamento de Trump com as mulheres, já que foi acusado de agressão sexual em diversas ocasiões, embora nunca tenha sido condenado criminalmente.

