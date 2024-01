Uma revolução artística no leste do Uruguai

"Quando começamos, a maioria das pessoas com quem conversei pensava que algo assim não poderia ser feito no Uruguai. Não somos como a Argentina ou o Brasil. Não haveria compradores suficientes", disse a curadora de arte uruguaia, Laura Bardier.

No entanto, o evento atrai cada vez mais colecionadores, alguns conhecidos e outros que estão dando os primeiros passos, com peças que variam entre US$ 300 e US$ 2,5 milhões (entre R$ 1.463 e R$ 12,1 milhões na cotação atual), embora a maioria custe entre US$ 20 mil e US$ 50 mil (R$ 97.518 e R$ 243.795).

De Nova York, o neurocirurgião Rafael Ortiz e sua esposa, a odontopediatra Emille Agait, adquiriram uma obra de arte para sua casa nos Hamptons, local de veraneio americano ao qual José Ignacio é frequentemente comparado.

A arte do local "é simples, descontraída, mas elegante e divertida. Todo mundo é lindo", disse Agait.

- "Deserto de arte" -

Por décadas, a cidade de Punta del Este, no leste uruguaio, tem sido o local de veraneio favorito da elite sul-americana, e sua vida noturna frenética e seus arranha-céus à beira-mar atraíram comparações com Miami ou Monte Carlo. No entanto, aqueles que procuram uma sofisticação mais discreta estão atualmente inclinados a cidades localizadas mais a leste.