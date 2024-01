Volta a nevar em Nova York após quase dois anos

Outros condados de Nova York, como o Brooklyn, também amanheceram cobertos pela tão esperada manta branca, como acontecia nos invernos rigorosos antes que a mudança climática começasse a alterar as estações.

Após o final de semana prolongado, a queda de neve nesta terça-feira provocou algumas perturbações no trânsito e o fechamento de escolas no norte do estado, no condado residencial de Westminster.

No Natal de 2022, "a tempestade do século" e mais de um metro de neve no norte e oeste do imenso estado de Nova York, deixaram dezenas de mortos, sobretudo na cidade de Buffalo, na fronteira com o Canadá.

