Alabama vai realizar primeira execução com gás nitrogênio nos EUA

A execução de um homem condenado por homicídio está programada para esta semana no Alabama, no sudeste dos Estados Unidos, com a administração de gás nitrogênio, um novo método que as Nações Unidas equipararam à "tortura".

Kenneth Eugene Smith, de 58 anos, está há três décadas no corredor da morte, após ter sido considerado culpado, em 1989, do homicídio da esposa de um pastor.

Smith será executado na madrugada desta quinta-feira (25) na prisão Holman de Atmore, Alabama, a partir de 01h00 no horário do Leste (03h00 em Brasília), mediante a hipóxia por nitrogênio, um método jamais utilizado nos Estados Unidos.