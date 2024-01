Apesar de alta emissão, preço elevado do trem faz pessoas voarem de Londres a Paris

No ano passado, 7 milhões de pessoas foram transportadas no trajeto de trem entre Londres e Paris, de acordo com a Eurostar, em comparação com quase 2 milhões que viajaram de avião nos 12 meses anteriores a outubro de 2023, segundo a empresa especializada Cirium.

Segundo o diretor comercial do Eurostar, François Le Doze, "as pessoas compram primeiro os bilhetes de trem", então eles se esgotam "antes dos aviões", o que pode explicar um aumento mais rápido dos preços.

Ele reconhece que o poder aquisitivo relativamente alto de parisienses, ou londrinos, faz "essas viagens serem taxadas no preço que as pessoas estão dispostas a pagar".

A companhia afirmou que deseja aumentar o volume de passageiros, o que poderia contribuir para redução dos preços.

Le Doze explica que "é muito caro operar" esses trens, devido aos "custos das estações, de infraestrutura, do uso das linhas ferroviárias, de energia, pessoais e (...) de financiamento".

- Concorrência -

A ONG Greenpeace tem se mobilizado sobre o tema dos custos.