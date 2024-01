Biden convida para discurso mulher que precisou sair do Texas para abortar

Joe Biden e sua mulher convidaram para o discurso do Estado da União uma mulher que precisou sair do Texas para conseguir fazer um aborto, anunciou a Casa Branca nesta quarta-feira (24).

Kate Cox concordou em comparecer ao Congresso em 7 de março para o tradicional discurso dos presidentes americanos, declarou a porta-voz Karine Jean-Pierre.

"No domingo, o presidente e a primeira-dama conversaram com Kate, que foi obrigada a recorrer aos tribunais para pedir permissão para receber o atendimento de que precisava devido a uma gravidez inviável, que ameaçava a sua vida", explicou Karine. Os Biden "agradeceram a Kate por sua coragem em compartilhar sua história e falar sobre o impacto da proibição extrema do aborto no Texas."