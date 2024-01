Chanceler venezuelano chega a Brasília para reunião sobre Essequibo

O processo busca dissipar as tensões geradas no final do ano passado, que levantaram temores de conflito armado na região.

"Já o fato de reativar esse diálogo direto (...) é um sucesso para a diplomacia (...) porque afasta qualquer possibilidade de conflito além da controvérsia territorial que temos", acrescentou Gil.

Ambos os países chegam a Brasília mantendo suas respectivas posições sobre a controvérsia.

Guiana mantém sua posição de que a disputa deve ser resolvida pela Corte Internacional de Justiça (CIJ), e a Venezuela continua apelando ao Acordo de Genebra, assinado em 1966, que estabeleceu as bases para uma solução negociada e anulou a sentença de 1899 que fixou as atuais fronteiras defendidas por Georgetown.

Gil, no entanto, disse que vai à reunião "com espírito de boa fé".

"Esperamos que a Guiana também venha com espírito de boa fé, e veremos isso nas conversas de amanhã", acrescentou.