Cinco anos depois, Brumadinho ainda sente trauma de colapso de barragem

Joaquina de Oliveira, uma dona de casa de 71 anos do bairro Parque da Cachoeira, é uma das poucas que ficou.

A maioria de seus vizinhos aceitou indenizações da Vale para se mudar. Ela processou a empresa.

"Não posso abandonar aqui", disse à AFP. "Se eu abandonar, isso aqui vai resultar no seguinte: quem vendeu pra Vale, ela pagou, foram embora com dinheiro no bolso, mas quem não vendeu, ainda está na justiça, as casas já foram todas assaltadas, saqueadas".

Moradores dos 26 condados afetados dizem que a lama tornou o Paraopeba impróprio para beber ou pescar.

Um estudo de 2020 encontrou níveis inseguros de metais pesados como ferro e urânio.

As causas da tragédia ainda são indeterminadas, embora um estudo publicado neste mês tenha apontado que deslocamentos microscópicos nas camadas de rejeitos poderiam ter criado pressão suficiente para provocar o colapso da barragem.