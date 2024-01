Cinco conclusões das primárias de New Hampshire

Quando questionados se ele pode ser presidente mesmo sendo condenado por algum crime, 87% disseram que sim. Já entre os apoiadores mais moderados de Haley, apenas 12% disseram o mesmo.

Além disso, 86% dos apoiadores de Trump não acreditam que Joe Biden tenha vencido as eleições de 2020, contra 13% dos apoiadores de Haley.

- Vitória de Biden -

Joe Biden também obteve uma vitória na terça-feira em New Hampshire. Venceu as primárias democratas, embora não estivesse nas cédulas, devido a um desentendimento com o diretório local do partido sobre o calendário eleitoral.

Enquanto Donald Trump e Nikki Haley se enfrentavam nesse estado do nordeste, Biden fazia um comício na Virgínia para defender o direito ao aborto, um dos temas mais proeminentes desta campanha eleitoral, junto com migração e economia.

Biden acusou o magnata de 77 anos de estar "empenhado" em restringir ainda mais o acesso à interrupção voluntária da gravidez.