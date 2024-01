Colômbia em alerta por 21 incêndios florestais em meio a calor recorde

Nove municípios do norte, do centro e do leste do país registraram, na terça-feira, temperaturas recorde de até 40,4ºC.

A autoridade climática Ideam mantém sob alerta de incêndio 883 dos 1.101 municípios colombianos, mais da metade (586) em alerta vermelho.

- 'Cerros orientales' -

Em Bogotá, um incêndio voraz queima desde a segunda-feira na cadeia montanhosa no limite leste da capital, conhecida como 'Cerros Orientales'.

Ao menos 12 hectares de mata foram afetados pelo fogo que, segundo as autoridades, foi controlado em 70%.

Mais de 300 bombeiros, militares e socorristas trabalham na contenção das chamas, apoiados por dois helicópteros equipados com sistemas de descarga de água, um pequeno avião e drones térmicos. Quatro pessoas ficaram feridas nos trabalhos, mas nenhuma com gravidade.