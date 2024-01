Coreia del Norte testa novos mísseis de cruzeiro

"Os disparos de teste não tiveram impacto na segurança dos países vizinhos e não têm relação com a situação regional", afirmou a agência. Diferentemente dos mísseis balísticos, os testes de mísseis de cruzeiro não são proibidos pelas sanções da ONU contra a Coreia do Norte.

O novo lançamento ocorre no momento em que a Coreia do Sul realiza um exercício de infiltração de forças especiais, de 10 dias de duração, em sua costa leste, "devido às situações graves de segurança" com o Norte, explicou a Marinha sul-coreana.

dw/bgs/ial/ib/eg/atm/mas/cjc/lb

© Agence France-Presse