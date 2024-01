Empresa tailandesa vende 50% das ações do Miss Universo para grupo mexicano

O conglomerado de mídia JKN Global Group, proprietário do concurso Miss Universo, anunciou a venda de 50% de suas ações do concurso de beleza, por US$ 16 milhões (R$ 79 milhões), para uma empresa sediada no México - a Legacy Holding.

A parceria entre os dois grupos, divulgada na terça-feira (23) em comunicado à Bolsa de Bangcoc, "reforçará a dimensão internacional da marca e criará novas oportunidades de produtos e marketing", afirmaram em conjunto. A transação é avaliada em US$ 16 milhões, conforme detalhou a JKN.

O concurso Miss Universo, que por muito tempo foi criticado por promover ideias antiquadas de feminilidade, é realizado desde 1952. A próxima edição ocorrerá no final deste ano, no México.