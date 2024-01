Estudo prevê 'brusco giro à direita' em eleições europeias

As eleições europeias de junho podem propiciar um "brusco giro à direita", com o qual os grupos conservadores ficariam com quase a metade dos assentos do Parlamento Europeu, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (24).

O relatório, elaborado pelo centro de reflexão política Conselho Europeu de Relações Exteriores (ECFR, em inglês), apontam no mesmo sentido de outras pesquisas que projetam um fortalecimento da extrema direita nas eleições da UE previstas para junho.

O estudo projeta que os partidos ou candidatos eurocéticos, ou seja, os que questionam a UE, podem ser os mais votados "em pelo menos nove Estados-membros", entre eles França, com o Reagrupamento Nacional (RN) de Marine Le Pen, e Itália, pelas mãos do Irmãos da Itália, o partido da primeira-ministra Giorgia Meloni.