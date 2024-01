Finlandesa UPM paga multa por derramamento de soda cáustica no Uruguai

A penalidade equivale a cerca de US$ 182 mil (R$ 895 mil, na cotação atual).

O incidente ocorreu em 16 de agosto na fábrica UPM II em Paso de los Toros, às margens do Rio Negro, cerca de 260 quilômetros ao norte de Montevidéu, conforme comunicado da própria empresa divulgado no início de outubro pelo portal Sudestada.

Isso aconteceu "em uma área da zona de descarga de insumos da fábrica (...) onde foram registrados valores elevados de pH e a presença de hidróxido de sódio teria sido identificada", disse a UPM na época, esclarecendo que o acidente não estava relacionado ao despejo de efluentes no rio Negro.

Posteriormente, funcionários do Ministério do Meio Ambiente inspecionaram a área, onde encontraram uma "afetação sensível na biota do arroio Sauce", de acordo com um relatório técnico ao qual a AFP teve acesso, que relatava efeitos na vegetação e mortandade de peixes.

Nesta quarta-feira, Bouvier disse que auditorias periódicas estão sendo realizadas na fábrica. "Existe um plano de manejo que já foi aprovado, está em funcionamento e estamos trabalhando nele", afirmou.

A UPM inaugurou em junho de 2023 sua segunda megaplanta de celulose no Uruguai, o maior investimento na história do país. A primeira fábrica da UPM foi instalada em 2007 em Fray Bentos, às margens do rio Uruguai, na fronteira com a Argentina.