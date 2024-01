Governo da Colômbia e ELN prorrogam cessar-fogo a partir de 30 de janeiro

O documento divulgado nesta quarta revela que as duas partes determinaram "anunciar publicamente a decisão do ELN de suspender as retenções com fins econômicos, segundo a denominação do ELN, vinculada à prorrogação do Cessar-Fogo Bilateral, Nacional e Temporário (CFBNT) que se tornará efetiva em 30 de janeiro de 2024".

O cessar-fogo temporário e nacional por seis meses, que foi acordado em junho em Havana, entrou em vigor em 3 de agosto e terminará em 29 de janeiro.

Esse acordo ajuda a superar a crise causada pelo sequestro, em 28 de outubro, do pai do astro do futebol colombiano Luis Diaz, que foi libertado 12 dias depois.

As negociações rotativas de paz com o ELN, que, segundo números da Inteligência, contava com 5.851 membros, se iniciaram em Caracas em novembro do ano passado.

O ex-presidente Iván Duque (2018-2022) suspendeu as conversas com o ELN após um atentado que deixou vinte mortos em uma escola da Polícia.

Com sua chegada ao poder em agosto de 2022, o presidente Gustavo Petro (esquerda) lançou um ambicioso plano de Paz Total que também inclui negociações com grupos rebeldes e as organizações armadas do narcotráfico.