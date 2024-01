Huthis fazem novos ataques contra navios no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen lançaram, nesta quarta-feira (24), mísseis contra dois navios americanos nas imediações do Mar Vermelho, obrigando-os a dar meia-volta, em um contexto no qual se multiplicam os ataques dos insurgentes e as represálias dos Estados Unidos.

Este novo ataque aconteceu após os bombardeios feitos à noite pelas forças americanas contra posições huthis no Iêmen, onde os rebeldes, em guerra contra o poder desde 2014, controlam grandes porções de território.

Segundo o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, "três mísseis [foram disparados] contra dois navios" da filial americana da transportadora marítima dinamarquesa Maersk. Dois deles foram interceptados por um navio militar americano e o outro não alcançou seu alvo.