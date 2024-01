Infraestrutura para Paris-2024 está quase concluída

A seis meses dos Jogos Olímpicos, a infraestrutura para Paris-2024 está quase toda concluída, e o que está um pouco atrasado será finalizado a tempo para o evento de julho e agosto.

. Vila Olímpica quase pronta

A Vila Olímpica é o maior projeto da Solideo (empresa responsável pela infraestrutura olímpica), com 2.800 acomodações para oferecer 14.250 camas. Fica ao norte de Paris, no meio do caminho entre Saint-Denis, Saint-Ouen e L'Île-Saint-Denis.

O encerramento oficial das obras ocorreu no dia 31 de dezembro, embora haja um período de reserva de dois meses para os edifícios, cuja entrega está prevista pelos organizadores para o dia 29 de fevereiro, quando for verificada a funcionalidade e resolvidos os eventuais problemas.