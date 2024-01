Mercosul segue confiante em assinar TLC com UE, dizem chanceleres

Em 2019, após vinte anos de negociações, os dois blocos anunciaram um acordo de livre comércio. No entanto, o pacto ainda não foi concretizado, principalmente devido a disputas relacionadas à proteção da Amazônia, com o setor industrial alemão a favor e os agricultores franceses contra.

O tom das negociações melhorou desde o retorno ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, que prometeu combater o desmatamento. No entanto, as novas condições apresentadas pela UE em questões ambientais têm gerado tensões entre os países membros do bloco sul-americano.

