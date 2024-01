Milei enfrenta primeira greve geral na Argentina, 45 dias após assumir

A greve geral é convocada pela maior central sindical da Argentina, a Confederação Geral do Trabalho (CGT), de orientação peronista, com o apoio da Confederação dos Trabalhadores Argentinos (CTA), a segunda maior, que esperam reunir dezenas de milhares de manifestantes.

A ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, descreveu os organizadores do protesto como "sindicalistas mafiosos, gestores da pobreza" e incluiu no seu ataque contra parte da oposição "juízes cúmplices e políticos corruptos, todos defendendo os seus privilégios" contra as reformas promovidas por Milei, em publicação na rede social X.

A medida contou com o apoio de outros sindicatos, organizações de direitos humanos e organizações de trabalhadores de todo o mundo, que convocaram manifestações, com eventos de apoio em Madri, Londres, Berlim e Paris, entre outras cidades.

No Uruguai, o PIT-CNT, único sindicato de trabalhadores, convocou uma manifestação de repúdio às "medidas antipopulares" de Milei, "que ameaçam a vida, os direitos e a liberdade dos trabalhadores e do povo argentino".

O transporte aéreo foi um dos primeiros setores a sentir os efeitos sobre sua atividade, já que a estatal Aerolíneas Argentina, a maior companhia aérea do país, cancelou todos os seus voos do dia várias horas antes do protesto.

"Estou indignado, já perdi dinheiro vindo para cá e a noite no hotel. Não sei se me devolverão", disse Sergio González à AFP no aeroporto local Jorge Newbery, ao saber que havia perdido seu voo reservado para Mendoza (oeste).