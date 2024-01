Expurgo por 'traição' nas Forças Armadas venezuelanas, principal pilar de Maduro, tem 33 prisões

- "Posicionamento cúmplice -

Por sua vez, os Estados Unidos mostraram-se "profundamente preocupados" com as últimas prisões, que, segundo a Casa Branca, ocorreram com motivos "pouco críveis".

"As prisões sem o devido processo legal vão contra o espírito do acordo de roteiro eleitoral de outubro de 2023", disse na terça-feira o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Muller.

Ele refere-se ao acordo assinado pela oposição e o governo venezuelano em Barbados para celebrar as eleições presidenciais no segundo semestre deste ano com observação internacional. Em troca, Washington flexibilizou um duro embargo ao petróleo venezuelano.

A Venezuela rejeitou "categoricamente" o "cínico" comunicado. "O governo dos Estados Unidos da América perdeu a bússola moral" ao "condenar a Venezuela por tomar ações (...) para preservar a paz".

"Não surpreende que Washington advogue a favor dos artífices das operações terroristas frustradas na Venezuela e que inclusive lhes ofereça um posicionamento cúmplice", acrescentou. "Defender essas ações desestabilizadoras fomenta a violência e atenta contra o normal desenvolvimento do processo eleitoral de 2024".