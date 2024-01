Presidente da Boeing reconhece 'gravidade' de incidente da Alaska Airlines

O presidente da companhia aeronáutica americana Boeing reconheceu, nesta quarta-feira (24), a "gravidade" do incidente ocorrido no início de janeiro com um avião 737 MAX 9 da Alaska Airlines, quando uma porta "cega" se desprendeu em pleno voo.

A situação fez com que essas aeronaves permanecessem em terra para inspeções.

"Voamos aviões seguros. Não enviamos aviões ao céu se não temos 100% de confiança", declarou o presidente da Boeing, Dave Calhoun, aos jornalistas, ao chegar ao Capitólio para uma reunião a portas fechadas com o Comitê de Comércio do Senado.