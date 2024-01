Primeira fecundação in vitro de rinoceronte-branco, um avanço para salvar espécie

Na próxima etapa do ambicioso programa de reprodução, os cientistas tentarão realizar o feito com um embrião de rinoceronte-branco-do-norte em uma mãe portadora da espécie muito próxima do sul.

Esse programa de reprodução, possibilitado pela fecundação in vitro de ovócitos por injeção de espermatozoides congelados, é a última chance de sobrevivência desses animais.

As duas fêmeas da espécie de rinocerontes-brancos-do-norte, Najin e sua filha Fatu, estão bastante idosas e não conseguem mais levar uma gravidez a termo.

O último macho, chamado Sudan, morreu em 2018 na reserva de Ol Pejeta no Quênia, onde Najin e Fatu vivem sob vigilância 24 horas por dia, protegidas de caçadores.

A equipe de Hildebrandt agora tem como objetivo "produzir rinocerontes brancos do norte nos próximos dois anos e meio". O processo pode levar mais tempo, acrescentou. A gestação em rinocerontes dura 16 meses.

Essa tecnologia também pode servir como modelo para outras espécies de rinocerontes ameaçados, como o rinoceronte de Sumatra, no sudeste asiático, acrescentou Hildebrandt.