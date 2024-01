Procuradora-geral da Guatemala se recusa a renunciar e a se reunir com presidente

"Nenhuma autoridade pode dar instruções ao chefe do Ministério Público, ou aos seus subordinados, sobre a forma de proceder à investigação criminal ou militar, salvo as competências conferidas por lei aos tribunais de justiça", frisou.

Afirmou que agirá de acordo com as leis do país e, portanto, "participar em convocações, convites ou reuniões para discutir processos sob investigação constituiria descumprimento das normas legais e constitucionais vigentes".

- "Demanda generalizada" -

No entanto, Arévalo anunciou que enviou um novo convite para que Porras participe de uma sessão do conselho de ministros, afirmando que, se ela não comparecer, estará infringindo a lei orgânica do Ministério Público.

"A lei a obriga [a comparecer], não há outra opção, ela entrará em violação de suas obrigações se não comparecer, então estamos cientes de que ela participará da reunião" na segunda-feira, disse o presidente em tom calmo durante uma coletiva de imprensa.

"A procuradora-geral é uma pessoa internacionalmente sancionada por participar de redes de corrupção; a demanda por sua renúncia é uma demanda generalizada dentro da sociedade guatemalteca", concluiu Arévalo.