Refúgio da ONU em Gaza é bombardeado em meio a combates entre Israel e Hamas

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já desqualificou as acusações e deu a entender que não sentiria nenhum tipo de obrigação a acatar os veredictos desse tribunal.

"Ninguém vai nos deter, nem Haia, nem o Eixo do Mal, nem ninguém", disse em coletiva de imprensa em 14 de janeiro.

Mesmo assim, uma decisão contrária a Israel aumentaria a pressão sobre o governo de Netanyahu e poderia ser invocada para a aplicação de eventuais sanções contra o país.

A guerra exacerba as tensões regionais entre Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e o Irã e os movimentos pró-iranianos, como o Hezbollah libanês, os rebeldes huthis do Iêmen ou as milícias no Iraque.

Os huthis voltaram a lançar mísseis, nesta quarta, contra embarcações no Mar Vermelho, dois dos quais foram interceptados e um terceiro falhou, segundo a Casa Branca. No entanto, os navios tiveram que dar meia volta nesta via estratégica do comércio internacional, com saída pelo canal de Suez.

Nos últimos tempos, os huthis têm multiplicado estes ataques, em "solidariedade" com os palestinos de Gaza, e os Estados Unidos e o Reino Unido responderam em várias ocasiões.