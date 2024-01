Rússia acusa Ucrânia de derrubar avião militar com 65 prisioneiros ucranianos

"É evidente que os russos jogam com as vidas dos prisioneiros ucranianos, com os sentimentos de seus familiares e as emoções da nossa sociedade", disse Zelensky em seu discurso diário, sem confirmar, nem desmentir se as vítimas eram de fato prisioneiros de seu país.

Anteriormente, os serviços de Inteligência militar afirmaram que não tinham "informações confiáveis" sobre os passageiros do Il-76 derrubado, embora tenham confirmado que "estava prevista uma troca de prisioneiros para hoje, mas não aconteceu".

Mais cedo, o Ministério da Defesa russo havia acusado a Ucrânia de ter "derrubado" uma aeronave militar russa que transportava "militares ucranianos para uma troca".

De acordo com Moscou, o Exército ucraniano "sabia com certeza" que os russos levariam os prisioneiros ucranianos de avião para Belgorod e depois para um ponto de encontro na fronteira.

Por sua vez, os serviços de inteligência ucranianos disseram que a Ucrânia "não havia sido informada" da necessidade de garantir a segurança do espaço aéreo na área.

A Ucrânia não sabia "o número de veículos, a estrada ou o modo de transporte dos prisioneiros", acrescentaram, acusando Moscou de os ter "colocado em perigo" de propósito.