Sundance apresenta 'War Game', o 'aterrorizante' documentário que simula outra invasão do Congresso dos EUA

"Era um ambiente estressante (...) ninguém estava pensando que havia câmeras ali", acrescentou.

- Dramatização -

Simultaneamente, um grupo paramilitar fictício chamado "Order for Colombus" ("Ordem para Colombo", em tradução literal), interpretado por veteranos americanos, reunia-se noutro local para espalhar desinformação on-line e encorajar os soldados a romperem as fileiras.

O "role-playing exercise" (uma técnica de simulação de eventos reais) foi inspirado em uma coluna escrita por três generais americanos no jornal The Washington Post em 2021. No texto, eles advertiam sobre o crescente extremismo dentro das Forças Armadas e faziam um apelo ao Exército para se preparar para uma possível insurreição após as eleições de 2024.

"Um número perturbador de veteranos e membros do serviço do Exército fez parte do ataque ao Capitólio", observou a coluna.

"Não se pode descartar a ideia de que unidades corruptas se organizem para apoiar o comandante em chefe 'legítimo'", escreveram os generais.