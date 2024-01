Ucrânia diz não ter 'informações confiáveis' sobre passageiros de avião russo derrubado

Moscou acusou Kiev de derrubar uma aeronave militar russa na região russa de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, com 65 presos ucranianos a bordo, que seriam trocados por prisioneiros de guerra russos.

De acordo com o ministério de Defesa russo, não houve sobreviventes na queda do avião, ocorrida a 45 km da fronteira com a Ucrânia.

Segundo os russos, os ucranianos lançaram dois mísseis a partir de um sistema de defesa antiaérea localizado na região de Kharkiv para derrubar a aeronave de transporte militar Il-76 e depois poder "acusar a Rússia".

O governo ucraniano, por sua vez, pediu que não fossem tiradas "conclusões apressadas".

