Udinese bane mais 4 torcedores por insultos racistas contra Maignan

Na terça, a Udinese foi punida pela Serie A italiana e terá que fazer um jogo em casa com portões fechados.

Maignan, de 28 anos, foi alvo de insultos racistas por parte de torcedores do time de Udine, que imitaram sons de macaco no Bluenergy Stadium no último sábado.

Depois de ter alertado o árbitro da partida sobre o que estava acontecendo, o goleiro deixou o campo aos 34 minutos do primeiro tempo e foi acompanhado por seus companheiros, antes de a partida ser reiniciada e terminar com a vitória do Milan por 3 a 2.

