UE lança 'aliança de portos' contra tráfico de drogas

"Agora, Antuérpia intensifica [a luta antidroga] e parece que o tráfico vai para portos menores. Por exemplo, há indícios de que chega mais droga a Helsingborg, na Suécia", afirmou.

É um fenômeno parecido ao ocorrido no ponto de origem da droga na América Latina, afirmou.

As medidas tomadas nos portos colombianos transformaram a cidade equatoriana de Guayaquil na principal exportadora para a Europa da cocaína produzida nos vizinhos Colômbia e Peru.

Na UE, quase 70% das apreensões de drogas realizadas nas alfândegas ocorrem nos portos.

- Medo do fentanil -

"Precisamos de mais cooperação, não apenas com a polícia e com as alfândegas, mas também com os atores privados nos portos", defendeu Johansson.