Único adversário na disputa espera 'início do fim da era Putin' na Rússia

"Sei que será difícil bater Putin", que está no poder desde o ano 2000, reconhece. "O poder está do seu lado, e um número importante de pessoas, que nunca viram ninguém além de Putin na televisão, estão do seu lado", afirmou o vereador de 60 anos da cidade de Dolgoprudny, a 20 km de Moscou.

Nadezhdin garante que é "o único candidato ainda na disputa que critica sistematicamente a política do presidente Putin e que é favorável ao fim da operação militar especial", eufemismo para se referir à ofensiva na Ucrânia, pois os termos "guerra" e "invasão" podem acarretar penas de prisão.

O político tem como prazo até 31 de janeiro para entregar, no mínimo, 100.000 assinaturas de apoio à sua candidatura para a Comissão Eleitoral, que pode rejeitá-la se considerar que as listas estão erradas ou foram falsificadas.

Se for eleito presidente, Nadezhdin assegura que interromperia o conflito, negociaria uma solução com Kiev e com os países ocidentais, acabaria com a "militarização" da Rússia e libertaria "todos os presos políticos".

bur/am/jvb/es/rpr/mvv

© Agence France-Presse