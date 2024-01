Zelensky pede investigação sobre avião russo derrubado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, nesta quarta-feira (24), uma investigação internacional sobre o avião russo derrubado que, segundo Moscou, transportava presos ucranianos que se dirigiam a uma troca de prisioneiros.

"É evidente que os russos jogam com as vidas dos prisioneiros ucranianos, com os sentimentos de seus familiares e as emoções da nossa sociedade", disse Zelensky em seu discurso diário, sem confirmar, nem desmentir se as vítimas eram de fato prisioneiros de seu país.

bur-jc/gv/mvv/am