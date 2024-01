Corte constitucional francesa anula as medidas mais controversas da reforma migratória de Macron

Outras medidas eliminadas são a reintrodução de um crime de permanência irregular, o estabelecimento de cotas de imigração pelo Parlamento e a concessão de visto de longa duração a britânicos com residência secundária na França.

Desse modo, o tribunal superior retira do texto as principais medidas que a aliança centrista de Macron, que não tem maioria absoluta no Parlamento, acordou com a oposição de direita Os Republicanos (LR) para conseguir o seu apoio em dezembro para esta reforma controversa.

O endurecimento da lei, no entanto, provocou uma crise no partido e no governo de Macron, que resultou na renúncia de um ministro e na demissão de quase todos aqueles que criticaram a reforma durante uma remodelação governamental no início de janeiro.

Milhares de pessoas também se manifestaram no domingo contra a reforma, e os seus opositores - associações, grupos, juristas e sindicatos - denunciaram nesta quinta-feira um texto que "violava gravemente os direitos dos exilados".

tjc/js/aa/dd/aa

© Agence France-Presse