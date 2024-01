Andriy Shevchenko é eleito presidente da Federação Ucraniana de Futebol

O ex-atacante Andriy Shevchenko foi eleito por unanimidade nesta quinta-feira (25) como o novo presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), com a missão de "desenvolver" o esporte no país, que há dois anos sofre com a invasão russa.

"É uma enorme responsabilidade. Temos grandes missões pela frente (...) É preciso permitir que o futebol se desenvolva na Ucrânia, em condições tão difíceis, com uma guerra em grande escala", declarou Shevchenko, vencedor da Bola de Ouro em 2004, em entrevista coletiva em Kiev.

Apesar da guerra, "devemos preparar nossa seleção nacional, a seleção olímpica, o futsal, o futebol feminino...", ressaltou.