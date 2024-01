Apesar de problemas, módulo espacial japonês realizou pouso preciso na Lua

O diretor do projeto, Shinichiro Sakai, disse à imprensa que o módulo teve problemas com seu motor na descida ao satélite natural da Terra que poderiam ter afetado sua trajetória, impedindo um pouso ainda mais próximo do local definido.

O módulo de pouso lunar Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) japonês foi o quinto a conseguir um pouso lunar bem-sucedido após Estados Unidos, a então União Soviética, China e Índia.

No entanto, as comemorações foram afetadas por um problema nas baterias solares da sonda, que não geravam energia. A JAXA então decidiu desligar o módulo com 12% de bateria restante para permitir uma possível recarga quando o ângulo da luz solar mudar.

"Se, no futuro, a luz solar chegar à Lua pelo oeste, acreditamos que seja possível produzir energia", declarou a agência.

Isto poderia ocorrer em apenas uma semana. "Com base nas estimativas atuais, nos preparamos para retomar as operações da sonda em 1º de fevereiro", acrescentou a agência espacial japonesa.

- Imagens da Lua -

Antes de desligar o artefato, o setor que controla a missão conseguiu baixar dados técnicos e imagens da descida da sonda, bem como da superfície lunar.